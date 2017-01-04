維生素D補充劑疑致嬰死亡 法宣布停售
法國衛生官員今天表示，1名10天大的嬰兒去年12月服用治療維生素D缺乏的藥劑後死亡，當局決定暫停銷售這種維生素製劑。
衛生部長圖雷（Marisol Touraine）發表聲明說，法國國家藥物暨健康產品安全局（ANSM）作出了這項決定，以防範未然。
1名新生兒服用補充嬰幼兒維生素D不足的Uvesterol D處方藥後，於去年12月21日死亡。
由於出現了一些病例，特別是早產兒和出生未彌月的新生兒，因此國家藥物暨健康產品安全局先前就曾針對這種補充劑的投藥方式提出警告。（譯者：中央社劉文瑜）1060104
(中央社)
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