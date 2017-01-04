癌症、心臟病都跟維他命D有關？5種不能挑食的食物
你缺乏維他命D嗎？近年來不斷提倡應適當日曬，幫助體內生成維他命D，有助鈣質吸收，維他命D是除了是防止骨質疏鬆不可或缺的營養素，有研究發現缺乏維他命D還會導致其他疾病，該如何補充維他命D呢？
根據資料顯示缺乏維他命D是全球普遍的問題，由於飲食攝取不易或是缺乏日曬造成，恐會造成癌症、心血管疾病、糖尿病、慢性疼痛等風險，調查發現女性節食與過度防曬是缺乏維他命D的高風險群，鮮少戶外活動，長時間久坐的上班族也容易缺乏維他命D，醫師建議日常飲食應適量攝取富含維他命D的食物：
1. 魚肝油：除了維生素D也富含維生素A，具保健眼睛的功效，也有助心血管並增強免疫力。
2. 深海魚：鮭魚、鮪魚、鯖魚等深海魚油富含維他命D，也有豐富的Omega-3脂肪酸，有助活化大腦、防憂鬱、預防心血管疾病等等，對生理與心理均有益。
3. 雞蛋：雞蛋幾乎是三餐必有的食材，維他命D存在於蛋黃裡，因此吃雞蛋別只吃蛋白，蛋黃也應適量攝取。
4. 牛奶或乳製品：維他命D是幫助身體吸收鈣質的營養素，因此全脂牛奶、起司等乳製品通常含有維他命D幫助鈣質吸收。
5. 肝臟：肝臟如牛肝、豬肝、雞肝等，富含多種維生素與礦物質，適量攝取肝臟有助補充維他命D。
日曬還是最好的補充維生素D的方法，建議應四肢不擦防曬，無遮蔽的情況下，每日至少曬5-10分鐘即可；建議民眾靠飲食攝取維他命D外，也應注意不攝取過量，且每種營養都應均衡攝取，才可真正達到保健身體的效果。
(中時電子報)
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