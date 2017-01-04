《何者》作者朝井遼 直指佐藤健妖氣逼人
被日本譽為「當代青春文學第一把交椅」的朝井遼，不僅是《聽說桐島退社了》的作者，最新著作《何者》，更把他推上「直木賞50年來最年輕得主」寶座。
現年27歲的他，其實跟電影主角佐藤健同年；兩人合作《何者》之前，早就是多年好友。對於能演本片，佐藤澄清自己並非「走後門」透過朝井拿到角色，而是在連朝井都不知情的狀況下，就收到劇組的演出邀約，幾經考量才答應接演。
身為好友，佐藤健與朝井遼也不怕互相吐槽傷感情。兩人在《何者》公開活動上，就毫不避諱地互相抹黑彼此。
朝井直指對方：「佐藤平常妖氣瀰漫，但開始拍片後就會逐漸消失。」佐藤接著回應：「如果說我有妖氣，那現場是否會有鬼太郎跟妖怪出現呢？」兩人針鋒相對頻頻鬥嘴，也讓現場觀眾笑得合不攏嘴。
(時報周刊)
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