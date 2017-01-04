改善末梢血液循環！銀杏葉藥品3個可怕副作用
冬季氣溫低許多人都有手腳冰冷的狀況，看了電視廣告才知道原來末梢血液循環也能吃藥改善，但是服用此類藥物應特別注意。
末梢血液循環不好，手腳易冰冷、麻痺，因此改善全身血液循環將有助於改善，我國核准的改善末梢血液循環藥品，為含銀杏葉的口服處方藥，過去，銀杏被中醫視為止咳的藥材，以及增強記憶力的食品，但是真正用於治療血液循環障礙，則來自於歐洲的萃取技術。
銀杏葉製劑是由德國植物藥品研究團隊，在萃取實驗中發現了銀杏的藥理價值，並經過長期的醫學臨床研究，進一步證實其療效，目前在台灣也經衛生署核准通過，雖然此類藥品有促進血液循環與保護血管的效果，但食藥署提醒服用時應注意以下重點：
1. 應注意藥品間交互作用：銀杏葉藥品會抑制血液凝結，若平常還有服用其他種類的藥品，如：抗凝血劑、阿斯匹靈、非類固醇抗炎止痛劑等藥物時，恐會產生不良反應。
2. 手術前禁止服用：會造成出血反應，在手術前應禁止服用，也應主動告知醫師有服用此類藥物。
3. 注意用藥後的身體狀況：若服藥期間有出現流鼻血、頭痛、嘔吐、意識不清、血便等症狀，應立即停藥並就醫。
另外也提醒民眾，可多利用與進駐全台超過100間藥局的「健康資訊讚」，結合安全用藥宣導、健康衛教與健康新聞，也有查詢藥品、藥局的功能，民眾也可下載健康資訊讚APP讓服藥更安全。
(中時電子報)
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