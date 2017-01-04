「寒士吃飽30」募款告急 尚有4成資金缺口

我要評比

去年有單親家庭小孩參加「寒士吃飽30」活動，領到紅包時開心的表情溢於言表。（人安基金會提供）

人安基金會、創世基金會、華山基金會聯手舉辦的「寒士吃飽30」活動，準備在22日在北區小北成功夜市席開百桌，這項已連辦27年的活動，今年桌數增加又適逢不景氣，募款最後18天，仍僅募到6成，部分單位期待各界善心人士踴躍幫忙。

一例一休實施，造成中小企業成本提高，連帶影響弱勢團體募款，感受最深的即是年終前將舉辦的「寒士吃飽30」活動。

這項年終餐會活動已連辦27年，華山邀請獨居老人與三失長輩，創世邀請植物人家屬、人安邀請單親媽媽、街友與清寒戶參加，餐會所需費用靠募款而來，往年都靠中小企業界捐款，今年卻遇上瓶頸，進入1月份仍僅募到6成經費。

人安基金會表示，台南市「寒士吃飽30」活動去年席開90桌，今年預計擴大至100桌，不料今年景氣更差，中小企業響應較去年少，很多公司都未如預期捐款。

活動目前還缺4成經費，只能期待各界踴躍捐款，給弱勢團體在年終前有團聚圍桌用餐的機會。

(中時)