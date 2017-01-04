跨年如何不傷身？這3種人熬夜猝死機率大

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熬夜即是強迫身體運作，因此建議民眾跨年當天，白天可預先補眠，避免體力過度透支。圖片來源：健康365

今年即將邁入尾聲，許多人早已安排好跨年活動，要在跨年倒數後與好友徹夜狂歡，有了整夜不睡或晚睡的理由，但有些人熬夜可能會引起身體的急性病症，哪些人不能熬夜？該如何避免熬夜傷身呢？

一般來說晚上11點到凌晨3點是睡眠的黃金期，血液運行到肝、膽兩個部位，因此若長期熬夜將影響肝膽功能運作；一般來說偶爾熬夜並不會造成身體太大的傷害，但若患有以下情況的患者，熬夜容易造成病症發作應特別注意：

1. 心血管疾病：若患有高血壓、心臟病等患者，熬夜容易引起交感神經興奮，使心跳加快誘發心肌缺血，會導致心肌梗塞、中風等症狀，嚴重甚至會造成猝死。

2. 糖尿病：熬夜使體能消耗量增加，易使血糖不穩，容易造成暈眩。

3. 長期疲勞者：長期睡眠不足，若通宵熬夜更增加了身體負擔，也會增加猝死機會發生。

熬夜即是強迫身體運作，因此建議民眾跨年當天，白天可預先補眠，避免體力過度透支，也應注意好身體保暖，晚上飲食不應吃過飽，也應避免油炸、辛辣食物以防增加腸胃負擔。

(中時電子報)