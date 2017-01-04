菲南百人逃獄事件 8囚歸案6囚喪生
菲律賓南部大城基達帕萬市（Kidapawan）劫獄事件，截至下午4時，已有2名囚犯自首、6名囚犯再次被捕，另外有6名囚犯死亡。
設於基達帕萬市的「北可塔巴托省（North Cotabato）轄區監獄」，凌晨1時30分左右遭大約100名疑為莫洛伊斯蘭解放陣線（MILF）成員的武裝分子攻擊，劫走身繫囹圄的戰友，許多囚犯也趁亂脫逃。
菲律賓監獄管理局（BJMP）發言人索爾達（XavierSolda）下午向媒體表示，脫逃的158名囚犯當中，已有14人被找到，其中2囚向市長自首，6囚被地方守望相助隊逮捕，移交軍警單位，還有6囚則被發現陳屍監獄園區。
索爾達表示，目前不清楚喪生的6囚是死於何人之手。
自首的囚犯說，他們無意逃獄，但在當時槍林彈雨的情況下，只能逃生。他們也擔心襲擊者放火焚燒監獄。
這座監獄關押了1500多名囚犯，其中包括多名重罪分子，如殺人犯、毒犯以及叛軍成員等。但當時只有21名獄警看守，1名獄警在交戰中喪生。
由於基達帕萬市是穆斯林武裝派系活躍的地區，警方已聯合當地軍隊繼續追捕其餘的逃犯。1060104
(中央社)
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