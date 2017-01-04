黨費繳交 藍中常委質疑僅黃復興通知

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國民黨主席選舉5月20日舉行，因黨費繳交與否影響投票權，中常委姚江臨今天質疑目前僅黃復興黨部寄繳費通知，且為何今年限網路繳納；黨主席洪秀柱說，會以讓大家方便為原則。

中國國民黨下屆黨主席及黨代表選舉5月20日舉行，依規定，現有黨員、新徵黨員、回（恢）復黨籍黨員，均應於3月31日選舉公告前完成當年黨費繳交，才具連署權及投票權；新徵黨員及回（恢）復黨籍黨員須於1月20日前完成新徵或回（恢）復黨籍手續，才符合滿4個月規定。

國民黨中常委姚江臨下午在中常會質疑，每年此時，黨部都會通知黨員繳費，黃復興黨部已於日前寄發通知，地方黨部卻沒有通知；今年是選舉年，不要讓人家有話可以講。

他也說，過去在便利商店即可繳納黨費，現在卻要黨員去網站繳；國民黨員各階層都有，住在鄉下務農的黨員會去看網站嗎？

姚江臨並希望針對新黨員或恢復黨籍的黨員，將原本1月20日前完成手續才有投票權的規定，放寬到3月31日前，讓他們有多一點時間。

國民黨秘書長莫天虎回應，黨代表選舉辦法明訂，新入黨或恢復黨籍者於1月20日前，完成收件、繳費的手續即可；至於舊黨員，只要3月31日前完成繳費，都有選舉權，已請組發會發文，請各縣市黨部叮嚀黨員。

莫天虎表示，因相關辦法已訂，且去年12月19日公布後，有1個月時間，如果有心想恢復黨籍，應該都可以完成。

至於黨費繳納方式，莫天虎說，繳費方式多元，沒有限定繳交方式與地點，原有方式都存在。

國民黨組織發展委員會主委張雅屏說明，繳費單過去由中央黨部寄發，現在改由地方黨部寄發；有黨員尚未收到通知，地方黨部回報都已在印發與製發。

洪秀柱對此表示，技術問題盡快來研究解決，以讓大家方便為原則。

此外，國民黨中常會也通過中常委林榮德等人所提，因應國民黨處於危急存亡的變局，為明確國民黨路線主張及政策方向，應盡速召開中央委員會議，邀黨籍立委、縣市長、議長公開辯論。

國民黨主席洪秀柱表示，林榮德已多次提出建議，國民黨中興會報今天討論，決定請智庫、文傳會、組發會等擬定辦法。

國民黨中常會也通過國民黨106年中心任務，將完成辦理地方黨部主委直選、強化論述、積極進行組織改造、縮減員額等納入。1060104

(中央社)