休息日拒絕加班 勞動部：不需請假
台灣電子電機資訊產業工會在臉書上PO出一張勞動部回函，表示勞動部曾說勞工無法在休息日出勤無需請假，批評勞動部轉彎。對此，勞動部解釋勞工答應出勤後才需請假。
勞動部昨天表示，勞工休息日排加班卻未出勤，勞工就必須請假，計薪方式則依照「勞工請假規則」辦理，也就是本薪照給，事假不需給加班費，病假則扣半薪。
對此，台灣電子電機資訊產業工會在臉書上PO出一張勞動部回函，並指出勞動部前後立場矛盾，根本是修法前說一套，修法後做一套。
電資工會說，去年勞基法修法階段，曾行文詢問勞動部有關草案當中「休息日」的性質是什麼，是否屬於延長工時，如果勞工不願於休息日出勤要不要請假？當時勞動部明確回應：「勞工無法於休息日延時工作者毋庸請假。」並表示草案修正通過後會配合調整相關函釋。
電資工會呼籲勞動部應維持原有見解。對此，勞動部解釋，需要請假的狀況是勞工已經答應要出勤，卻臨時無法出勤才需要請假。
勞動部強調，勞工拒絕在休息日加班，無需請假；但如果同意在休息日加班8小時，卻臨時有2小時不能加班，這種情況就需要請假。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。