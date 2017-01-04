休息日拒絕加班 勞動部：不需請假

我要評比

台灣電子電機資訊產業工會在臉書上PO出一張勞動部回函，表示勞動部曾說勞工無法在休息日出勤無需請假，批評勞動部轉彎。對此，勞動部解釋勞工答應出勤後才需請假。

勞動部昨天表示，勞工休息日排加班卻未出勤，勞工就必須請假，計薪方式則依照「勞工請假規則」辦理，也就是本薪照給，事假不需給加班費，病假則扣半薪。

對此，台灣電子電機資訊產業工會在臉書上PO出一張勞動部回函，並指出勞動部前後立場矛盾，根本是修法前說一套，修法後做一套。

電資工會說，去年勞基法修法階段，曾行文詢問勞動部有關草案當中「休息日」的性質是什麼，是否屬於延長工時，如果勞工不願於休息日出勤要不要請假？當時勞動部明確回應：「勞工無法於休息日延時工作者毋庸請假。」並表示草案修正通過後會配合調整相關函釋。

電資工會呼籲勞動部應維持原有見解。對此，勞動部解釋，需要請假的狀況是勞工已經答應要出勤，卻臨時無法出勤才需要請假。

勞動部強調，勞工拒絕在休息日加班，無需請假；但如果同意在休息日加班8小時，卻臨時有2小時不能加班，這種情況就需要請假。1060104

(中央社)