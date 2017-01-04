台泥金昌石礦 環保署：需做環差
環保署今天表示，有關台泥在花蓮秀林勇士山的金昌石礦，應該依照環評法第16條之1的規定，辦理環境影響差異分析。
紀錄片看見台灣中，花蓮秀林勇士山的採礦開發讓人印象深刻，而另一面的金昌石礦的開發面積高達103.34公頃。包含地球公民基金會、蠻野心足生態協會都認為，此案在2008年通過環評，卻超過3年沒有開發，應該要做環差審查。
但礦務局則以此案在去年2月取得花蓮縣政府核發水保證明為核可時間點，認為此案不需經過環差，環保團體也因此提出公民告知書。
經過行政院環境保護署跟經濟部溝通後，經濟部又提出應以「經濟部礦務局2016年8月19日同意開工備查之日」才是開發許可的時點。對此，環保署認為這項申報開工是依照「開發行為環境影響評估作業準則」第31條來申報開工，而不是依照礦業法。
環保署表示，經濟部混淆了「環評法第16條的目的事業主管機關開發許可」與「作業準則的申報開工」，由於經濟部未提出此案在民國98年4月以外，依照礦業法許可其的文件，因此依環評法第16條之1，必須要做環差。1060104
(中央社)
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