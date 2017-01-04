春節出國旅行 必知6大攻略

農曆春節將至，想趁著春節假期帶爸媽出國旅遊又怕掃興，全球旅遊網站Skyscanner提出帶爸媽旅行6大攻略，廁所、地點等小細節都要設想到。

今年農曆春節假期有6天，若是2月2、3日再請假，可以一連放10天假，不少民眾也規劃趁著假期安排全家出遊，不過，若是和長輩自助旅行，小細節可不能忽略，才能避免壞了出遊興致。

全球旅遊搜尋引擎Skyscanner整理帶爸媽旅行6大攻略，包含出發前做足功課、廁所在哪裡、帶齊預防藥品、適時說出善意的謊言、幫父母拍照、開心的心情都是重要的要素。

Skyscanner說明，父母出遊最開心的是和孩子一起探索世界，行程太緊密會很累，也沒辦法像年輕人走那麼多路，太冒險的血壓也會緊張到飆高，因此旅遊路線、食宿、交通，還有臨時備案都非常重要。

第二，年紀越大，上廁所的頻率和需求也越高，到每個景點一定要記得讓長輩知道廁所在哪裡，抵達及離開前也都要提醒長輩再去上一次廁所。

第三，長輩的生活早睡早起，三餐都要正常吃，旅行在外口味可能無法完全符合，但是盡量不要有太大變化，另外，平常會用到的藥品，以及預防感冒、拉肚子、肌肉酸痛、暈車、幫助消化的藥都要帶齊，以備不時之需。

第四，小資族或背包客在外旅行能省則省，但帶爸媽出門該花的錢卻不能少，住宿以安全及乾淨為最高標準，最好挑選車站附近的飯店，不用拖著大包小包行李在市區穿梭，另外說點善意的謊言，別讓爸媽覺得子女花很多錢。

第五，長輩出門最愛用拍照留下難忘回憶，回家後興奮的述說給友人聽，多幫父母拍照，回家後將照片洗出來，讓長輩翻閱，回憶旅行中的細節是非常重要的事。

最後，年長的父母出門難免對瑣事有怨言或是愛碎碎念，Skyscanner提醒，父母帶著孩子旅行時也曾面對無理取鬧的挑戰，如今角色轉換，應該以開闊的胸襟面對，不要因為小事而受氣，出門在外安全與開心才是最重要。1060104

(中央社)