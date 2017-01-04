陸9個城市賣地收入逾人民幣千億

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2016年中國大陸房市火紅，土地行情也跟著水漲船高，大陸9個城市土地出讓收入達千億人民幣，創下歷史最高紀錄。

中新網報導，中原地產研究中心統計數據顯示，2016年，蘇州、南京、杭州、上海、天津、合肥、武漢、重慶和深圳，9個城市「賣地」收入超過千億元，這一數字也創出歷史新高。

報導指出，大陸一線城市「賣地」收入不及二線城市。2016年，蘇州、南京、杭州三個二線城市土地出讓收入居於全大陸前三位。一線城市中，上海排名第四，深圳排第九，北京、廣州則並未排入前十。

中國指數研究院發佈的300個城市土地市場年度數據也反映出同樣的趨勢。一線城市受土地推出量有限影響，2016年住宅用地累計出讓金為2463億元，比去年同期下降28.4%，佔各級城市總出讓金的11.1%，較2015年下降10.5個百分點。

不過，大陸重點二線城市，土地市場熱度較高，住宅用地出讓金1.5兆元，比去年同期成長83.4%，佔各級城市總出讓金的67%，較2015年提高16.1個百分點。1060104

(中央社)