前味全龍投手洪佩臻病逝 張泰山悼念

前味全龍投手洪佩臻（後改名洪浩人）3日因肝癌過世，享年43歲，昔日隊友張泰山在臉書悼念學長。

張泰山在臉書貼文表示，「心裡好痛，從美和到味全最照顧我的阿兄，久久沒您的消息今天聽到了您的消息卻是離開了我們，帥帥的您希望在天國也要帥帥哦，懷念您」。照片是洪佩臻1997年身穿味全龍紅色球衣的球員卡。

洪佩臻出身嘉義朴子少棒、美和青少棒與青棒，陸光隊退伍之後加入味全龍隊當練習生，1996年選秀會正式加入味全龍。

在青棒時期洪佩臻的代表作是1991年世青賽，3場比賽共投17.1局，三振16次，責失2分，防禦率1.19，在冠軍賽拿下勝投，獲選大會MVP。

洪佩臻在業餘時期與黃裕登、黃文博並稱為業餘三劍客，1996年加入職棒，兩季主要擔任中繼投手，分別出賽23場、15場，之後就淡出職棒圈，曾任職養工處、水利局。1060104

(中央社)