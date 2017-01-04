港股收盤近乎持平 滬股微幅收高

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香港股市今天收盤近乎持平，上海股市則在前一天出爐的強勁製造業數據帶動下微幅收高。

港股恆生指數收盤微幅下跌0.07%，或15.93點，來到22134.47點；上證綜合指數則些微上漲0.73%，或22.87點，來到3158.79點。

深證綜合指數收盤上漲1.15%，或22.84點，來到2008.79點。1060104

(中央社)