別怕吃油 3種優質油防動脈硬化、抗衰老
有些人注重養生怕油膩，或是為了保持身材只吃水煮的食物，但身體缺少油脂卻會造成皮膚粗糙、免疫力下降等健康傷害；因此實踐飲食少油但要吃對油，該如何選擇優質油脂呢？
有研究指出，飲食中增加不飽和脂肪酸，並取代部份的碳水化合物，如：澱粉、甜食等等，有助血糖控制，降低糖尿病與心血管疾病風險；多數人對油脂都抱有負面的印象，那是因為平常吃到的油脂多是飽和脂肪與反式脂肪，像是奶油、油炸食品、起酥油等等，不只會肥胖，還會使體內壞的的膽固醇增加，並造成動脈栓塞，但優質油卻能讓身體更健康，建議選擇以下三種油：
1. 橄欖油：含有單元不飽和脂肪酸、多酚以及維生素E，有抗氧化效果，並預防血管硬化及抗衰老。
2. 苦茶油：含有山茶甘素與維生素A、E，以及單元不飽和脂肪酸，除了有抗氧化功效也能抑制腸胃道的壞菌，並有滋潤皮膚的功效。
3. 亞麻籽油：含有Omega-3含量與魚油相當，且能在體內轉化為抗發炎的前列腺素，研究發現有助降低罹癌風險，還能保護心血管、增進學習力。
要注意的是雖然健康油脂有益身體健康，但吃多還是會造成身體負擔，根據衛福部建議每天飲食攝取的油脂約3-7茶匙，盡量避免飽和性脂肪酸，如豬油、牛油、椰子油等等，並注意每種油脂適合的烹調方式。
(中時電子報)
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