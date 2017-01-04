中市「花現永續」特展 花田綠廊復育有成

中市府「花現永續」特展，展現利用廢棄物活化再生的成果！（陳世宗翻攝）

2016台中國際花毯節首度移師后里花田綠廊舉辦，獲得好評，成為垃圾掩埋場復育循環再利用的最佳典範。環保局在花毯節旅客服務中心1樓規劃「花現永續」特展，介紹垃圾掩埋場成為環保公園的整建復育過程，現場還有雕塑大師余燈銓以廢棄物製作出的大型裝置藝術，深具教育意義，歡迎民眾賞花之餘，踴躍前往參觀。

環保局指出，后里花田綠廊前身為豐原、潭子、后里三區聯合垃圾掩埋場，總面積約25公頃，民國86年完成復育、民國91年設置為空氣品質淨化區，直到民國98年正式命名為后里花田綠廊，其中環保公園占地17公頃，另一區環保苗圃占地5公頃。

因當地復育良好，成為新興拍照景點，鄰近又有環保回饋金興建的后里游泳池，使得該地成為后里熱門休憩場所；為替2018台中世界花博暖身，2016國際花毯節特別移師花田綠廊舉辦，同時環保局也在旅客服務中心1樓規劃「花現永續」特展，介紹垃圾掩埋場成為環保公園的整建復育過程。

環保局指出，現場包括分類與回收、利用與再生、產出與清運、焚化與發電、掩埋與去化、封閉與覆土、復育與重生等七大過程；並展出雕塑大師余燈銓的大型裝置藝術作品《花非花》，採用石頭、廢鐵、水管、保特瓶與廢棄的LED燈等組合而成，巧妙地將一般人棄之如敝屣的垃圾，重新賦予新生命。

環保局表示，「花現永續」特展不但呈現后里掩埋場復育改善的風貌，更充分展現廢棄物活化再生的成果，傳遞掩埋場由「鄰避」邁向「鄰聚」的環境教育精神，更喚起民眾愛物惜物的觀念，歡迎民眾賞花之餘，踴躍前往參觀。

環保局強調，目前台中市環保局轄管的20座垃圾掩埋場中，有13處已完成復育重生成為綠地，未來將持續推動資源回收及掩埋場復育再生，維護地球環境。

(中時)