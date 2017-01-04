尋龜大作戰！ 警熱心找回愛龜

桃園市龍潭區羅姓女子愛龜元旦在菜市場失蹤，所幸熱心警察協助找回。(賴佑維翻攝)

尋龜大作戰！桃園市龍潭區羅姓女子在元旦時因為心愛的寵物蘇卡達象龜「阿弟」在市場遺失，2日向警方報案。經員警調閱監視器後，還到場尋訪，發現「阿弟」被攤商帶回新竹新埔住家，趕緊幫她聯絡，成功為羅女找回愛龜。

(中時)