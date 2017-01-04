全球首創! 星巴克台北門市推出「咖啡精釀啤酒」

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「Starbucks Evenings」，包含使用星巴克咖啡豆精釀的獨家咖啡精釀啤酒。(統一星巴克提供)

統一星巴克挑選台北東區核心的「龍門門市」，1月4日開始，每到傍晚16:00，就會更換上新飲品的menu board，提供7款「Starbucks Evenings」選擇方便民眾點購。

其中最特別的，就是全球首創的「咖啡精釀啤酒」系列─哥倫比亞香草奶油艾爾 Columbia Vanilla Cream ALE 4.5%(售價$200)、瓜地馬拉節慶司陶特8% Guatemala Holiday Coffee STOUT (售價$280，季節品)，及熱帶果香酒花艾爾Tropical IPA 6%(售價$200)，將以杯酒方式供應。

「哥倫比亞香草奶油艾爾」、「瓜地馬拉節慶司陶特」為全球獨家的「咖啡精釀啤酒」，特別選用哥倫比亞、瓜地馬拉兩大產區星巴克咖啡豆，以精釀方式萃取出咖啡的烘焙風味與甘醇。

統一星巴克表示，目前只在台北東區的龍門門市獨家供應，未來將觀察銷售狀況，再考慮擴大門市販售。

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(時報周刊)