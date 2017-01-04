陸童賽後現場變這樣 女星怒：拿再多獎有何用

馬伊俐網PO兒童比賽後的現場照，地上盡是垃圾。(取自馬伊俐微博)

馬伊俐為家長素質擔憂。(取自馬伊俐微博)

大陸女星馬伊琍，因為演出電視劇《還珠格格三天上人間》中紫薇一角走紅，日前在微博PO出3張電視台錄完兒童舞蹈比賽後的現場照，只見地板盡是垃圾，讓她氣罵：「拿再多的獎又有何用？」

馬伊俐與文章結婚8年，育有一對子女，為人母的她，日前看到某電視台錄完兒童比賽後，地上盡是垃圾的髒亂現場照，搖頭不已，氣憤在微博寫下：「某衛視錄完兒童舞蹈比賽後的現場，台裡工作人員拍的。拿再多的獎又有何用？」

大陸網友看了後表示：「家長從小的教育真的很重要」、「這就是國人現在的素質，還說別的國家不歡迎我們」、「贏了比賽，輸了人品」。

(中時電子報)