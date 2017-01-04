中油公廁要移除垃圾桶 全面升級免治馬桶
環保出身的中油董事長陳金德鎖定廁所大改造！將推動一個中油公廁兩年改造升級計畫，600多個加油站公廁垃圾桶未來要移除（女廁保留一個丟衛生用品），讓民眾衛生紙直接丟馬桶。另外，現有馬桶全面升級成高級免治馬桶，同時進行通風、照明改善，總經費1.6億元。
陳金德接任中油董座百日後，首度面對媒體宣示其三大業務重點，分別是「工安環保」、「公廁改善」與「煉製精進」。尤其是與民眾直接相關的加油站廁所，更是重點所在。
他表示，早在他擔任高雄環保局長時，就比環保署更早推動衛生紙直接丟馬桶政策，現在中油直營站也要全面實施。未來要把男廁垃圾桶全部移除，女廁則保留一個讓女士可丟衛生棉清潔用品。「到時會做好告示，提醒衛生紙直接丟馬桶。」
另外，傳統馬桶全部升級成免治馬桶，廁所內加裝把手（方便老人家）、改善廁所內通風與照明設備。還要加裝一條沖水水管，方便如廁民眾清洗或沖馬桶，站點內的廁所指引標示也要設計清楚。
陳金德說，相關公廁更新改建工程農曆年前啟動，今年先移走垃圾桶，免治馬桶與相關工程會在明年前全部完成。
(中時)
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