飯店賣月餅做公益 助弱勢童圓棒球夢
台中福華飯店賣月餅做公益，將募得的新台幣20萬元捐款，資助台灣基督教社會關懷協會培訓的「猶大獅棒球隊」，添購球具及邀請教練指導球技，助孩子圓棒球夢。
台中福華大飯店連續4年以中秋月餅傳遞愛心，每銷售1盒月餅禮盒即捐款50元做公益，2016年的捐款贊助對象為「社團法人台灣基督教社會關懷協會」所成立的「猶大獅棒球隊」。
捐款儀式下午在台中福華飯店舉行，台中福華董事長廖國宏、台灣基督教社會關懷協會理事長吳俊璋、台中市立西苑高中棒球隊總教練林朝煌及猶大獅棒球隊員都出席。
廖國宏表示，台中福華積極參與愛心公益活動，每年都將中秋月餅的部分所得用於公益，也期望能拋磚引玉將愛傳遞到社會上每一個需要的角落。
位於台中市大雅區的社團法人台灣基督教社會關懷協會，積極投入單親或隔代教養等弱勢家庭兒童的關懷工作，成立公益課輔班，提供孩子們免費的課後照顧與課業輔導。
為了培養孩子們正當的休閒運動，同時幫助一些過動的孩子消耗一些動能，協會於去年組成了「猶大獅棒球隊」，成員是一群熱愛棒球的孩子們，年齡層以國小高年級與國中生為主。
吳俊璋指出，球隊草創時期缺乏經費以及專業的球具，只能用募集而來的簡陋設備揮灑對棒球的熱情，少了專業球衣及護具裝備的保護，孩子們在練習過程中容易產生運動傷害。
吳俊璋表示，感謝台中福華為棒球隊添購整套全新的球衣及球具裝備，為了協助球隊的培訓，台中福華也特地邀請前職棒明星林朝煌擔任「猶大獅棒球隊」的榮譽教練，讓孩子們實現與明星球員打球的夢想。1060104
(中央社)
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