一例一休 政院：企業斤斤計較才是雙輸

行政院副院長林錫耀今天表示，一例一休已達成避免過勞與全國假日一致的目的，從數據看，對企業獲利影響也有限。他呼籲企業應疼惜勞工，「雇主跟勞工大家斤斤計較才是雙輸」。

行政院下午針對一例一休問題召開記者會，林錫耀強調，勞基法修法最重要的兩個目的，第一是避免過勞、降低工時，落實周休二日；第二是讓全國假日一致，避免教師節老師沒放假、勞工卻放假的亂象，透過修法，這兩個目的都已經達成。

林錫耀表示，現在大家關心兩件事，第一是企業是否增加太多負擔，根據國發會推算，製造業新增勞動成本僅0.1%，服務業也僅0.22%，可見影響有限。

第二是勞動新制是否會帶動物價上漲，客運業或其他勞力密集的服務業，可能因成本增加需要調漲，但從產業利潤率來看，製造業近5年平均利潤率7.25%、服務業8.07％，企業還是有錢賺，應該儘量吸收成本，連調價都不必。依主計總處跟中經院推算，對物價的影響也是有限。

林錫耀說，物價問題只怕大家有預期心裡，炒作哄抬，因此也要求公平會監視物價波動狀況，若業者有炒作哄抬的聯合行為，絕對依法查處。

他說，很多人都誤解勞動新制會讓企業增加很多加班費，但其實原本就有約65%的企業已實施周休二日，新制對這些企業都是沒有影響的，一例一休的休假日也不一定要排在週末，政府會對企業加強輔導與宣傳。

對於企業界質疑，原本與政府有共識的是周休2日，對加班費部分並無共識，林錫耀回應「雇主跟勞工大家斤斤計較才是雙輸」，他呼籲企業應該疼惜勞工，政府也要體恤企業界的困難，做好宣導跟輔導；消費者對不當的物價上漲，該舉發就舉發，作必要的抵制。

林錫耀說，修法過程風風雨，也許一開始大家的想法是一致的，最後有一些參差，但大體上都在可以接受的範圍，政府需在雙方訴求中拿捏平衡點。他坦誠「修法過程的確有一些變化」，但從數字來看，實際上對企業的影響有限，有個別產業衝擊較大，政府會特別給予體恤，但若業者惡意漲價，政府當然會去做必要處理。

媒體詢問，一般民眾在意的是新制上路後，新制讓休假變多，賺不到加班費，但出門消費卻變貴，對此有沒有補救措施？林錫耀回應，要提升勞工薪水，需要發展經濟跟產業結構轉型，政府只有一個手段，就是提高基本工資，未來如何提升勞工薪水，將是最大的挑戰。1060104

(中央社)