宜蘭長埤湖公廁濕滑 老人摔斷骨

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假日遊客絡繹不絕的宜蘭縣三星鄉長埤湖風景區，日前傳出有銀髮族遊客因公廁濕滑，摔斷髖骨。鄉公所今天說，將請委外業者加強巡邏，注意遊客安全。

前宜蘭縣工商旅遊處長蕭瑞民以「長埤湖風景區陷阱」為題在個人臉書貼文說，本月2日，他父母在風景區公廁因地板濕滑，先後重摔，父親髖骨斷裂，母親也受傷。

為避免未來再有類似情況發生，他呼籲縣政府妥善督導鄉公所要善盡管理職責，改善環境。

三星鄉長黃錫墉說，鄉公所已向交通部觀光局爭取新台幣500萬元經費，擴建風景區的公廁，且已完成發包，預定春節過後動工，屆時將增設防滑地磚、無障礙設施；在未完工期間，將請委外業者加強巡邏、成立緊急救援小組，注意遊客安全。1060104

(中央社)