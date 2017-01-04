蔡總統：利用亞洲矽谷優勢與美矽谷合作

總統蔡英文今天表示，「亞洲‧矽谷計畫」並非複製美國的矽谷，台灣與美國矽谷有許多不同的條件與限制，要妥善利用優勢，與美國矽谷的新創產業互相合作，才是這個計畫的目標。

民進黨今天下午舉行中常會，會中邀請國發會副主委龔明鑫以「亞州‧矽谷」為題進行專案報告，民進黨發言人阮昭雄會後轉述蔡總統聽取專案報告後裁示。

蔡總統說，「亞洲．矽谷計畫」是「5加2」產業創新計畫的旗艦計畫，「亞洲．矽谷計畫執行中心」在去年12月25日正式揭牌，要在過去硬體的優勢上，結合創新的軟實力，產業人才與政府團隊攜手合作，以創新帶動升級，讓台灣產業結構成功轉型；政府有信心，透過這個計畫，打造台灣成為亞太創新產業的樞紐。

她表示，「亞洲‧矽谷計畫」是面對在地基礎，以開放的態度接軌國際，藉由推動智慧應用與物聯網，建構一個以研發為本的創新網絡。

蔡總統說，過去台灣的製造業、機械及半導體產業，在硬體上都有很強的研發能量；未來，政府要創造友善人才的媒合場域，也要鬆綁相關法規限制，同時完善資金的協助，並且整合各方的資源，塑造一個具有高度創新能力的生態系。

她表示，知道各界都對「亞洲‧矽谷計畫」滿懷高度期待，一些業界朋友也有不同的意見與指教，她要強調，這個計畫並非複製矽谷，台灣與矽谷有許多不同的條件與限制，要妥善利用優勢，與矽谷的新創產業互相合作，才是這個計畫的目標。

蔡總統說，行政院及國發會的努力有目共睹，她要拜託大家持續協調與溝通，後續還有很多工作要做，政府與民間要一起攜手努力，讓台灣產業由IT（資訊科技）往IoT（物聯網）順利轉型，成功站在第四次工業革命的浪潮之上。

此外，中常委陳明文提到，政府提出5加2相關措施，是否有更積極短期刺激經濟方案出爐？蔡總統要求經濟相關部會原有計畫仍要繼續加強執行和加速完成。1060104

(中央社)