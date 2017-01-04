初次申請失業給付 105年較104年略增
勞動部勞動力發展署今天表示，105年1至11月的初次失業認定人數較104年同期略增1320人，增幅1.95%，不過就目前呈現的年度數據來看，尚屬平穩。
勞動部勞動力發展署今天公布截至105年11月底，全國初次失業給付申請案件及增幅。104年11月與105年11月初次失業認定人數分別為5647人及6225人，略增578人，增幅為10.24%；按年度觀察，105年1至11月的初次失業認定人數則較去年同期略增1320人，增幅1.95%。
勞動力發展署表示，就目前呈現的年度數據來看，初次失業給付申請案件及增幅，尚屬平穩。
就業保險被保險人如符合非自願離職原因，於離職退保當日前3年內，累計保險年資滿1年以上，有工作意願及工作能力者，可於離職退保後2年內，檢具離職相關證明文件，民眾可就近至各地公立就業服務機構辦理求職登記。
從求職登記日起14日內仍無法推介就業或安排職業訓練，則可完成失業認定，並轉請勞保局核發失業給付，以提升勞工就業技能，促進就業，保障勞工職業訓練及非自願性失業期間的基本生活。
發展署表示，如果申請人從求職登記日起14日內無法就業成功或安排職業訓練，除將依規定完成失業認定及核發最長6至9個月的失業給付外，在失業給付請領期間屆滿前就業，並參加就業保險滿3個月以上，勞工還可向勞保局申請核發提早就業獎助津貼。1060104
(中央社)
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