台北愛樂少年樂團 跨界詮釋皮爾金組曲
台北愛樂少年樂團成軍十週年，繼去年登上國家音樂廳初試啼聲後，今年演出更將結合戲劇、舞蹈、多媒體影像，以音樂童話的風貌重新詮釋葛利格「皮爾金組曲」。
台北愛樂少年樂團將在1月7日、14日，分別於雲林縣政府文化處表演廳、國家音樂廳演出十週年鉅獻「皮爾．金 厲害」親子音樂劇，帶著童心未泯的大朋友、小朋友們，一同展開一段尋找幸福的奇幻之旅。
「皮爾．金 厲害」為新銳編導許逸聖改編挪威文豪易卜生著名詩劇「皮爾．金」，並結合音樂、戲劇、舞蹈及多媒體呈現的嶄新故事。台北愛樂少年樂團成員除了專注音樂的表現之外，部分團員更將參與戲劇與舞蹈演出，「山魔王的大廳」一曲，帶給觀眾山中魔宮群魔亂舞的場面。
除此之外，每一首「皮爾金組曲」也將搭配精彩的畫面與生動的戲劇演出。指揮劉柏宏表示，「透過跨界合作，可以增加團員們的想像力，進而表達出令人感動的音樂。在國家音樂廳演出前，本齣音樂劇將於雲林率先登場」。
台北愛樂少年樂團成員年齡分布從10歲到18歲，大多為國中生，近年以「帶著樂器去旅行」為題，在劉柏宏與助理指揮游家輔的帶領下，於國內、外各地表演，拓展視野。2016年首赴美國洛杉磯，與樂音合唱團和奧林匹亞青年管弦樂團進行活動交流，並於加州迪士尼樂園演出。
除了葛利格「皮爾金組曲」將融入戲劇、說書與舞蹈呈現以外，上半場則為純音樂會，將演出膾炙人口的莫札特歌劇「魔笛」序曲、比才「法蘭德爾舞曲」，以及貝納特編曲的電影配樂「真善美」組曲。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。