台北愛樂少年樂團 跨界詮釋皮爾金組曲

我要評比

台北愛樂少年樂團成軍十週年，繼去年登上國家音樂廳初試啼聲後，今年演出更將結合戲劇、舞蹈、多媒體影像，以音樂童話的風貌重新詮釋葛利格「皮爾金組曲」。

台北愛樂少年樂團將在1月7日、14日，分別於雲林縣政府文化處表演廳、國家音樂廳演出十週年鉅獻「皮爾．金 厲害」親子音樂劇，帶著童心未泯的大朋友、小朋友們，一同展開一段尋找幸福的奇幻之旅。

「皮爾．金 厲害」為新銳編導許逸聖改編挪威文豪易卜生著名詩劇「皮爾．金」，並結合音樂、戲劇、舞蹈及多媒體呈現的嶄新故事。台北愛樂少年樂團成員除了專注音樂的表現之外，部分團員更將參與戲劇與舞蹈演出，「山魔王的大廳」一曲，帶給觀眾山中魔宮群魔亂舞的場面。

除此之外，每一首「皮爾金組曲」也將搭配精彩的畫面與生動的戲劇演出。指揮劉柏宏表示，「透過跨界合作，可以增加團員們的想像力，進而表達出令人感動的音樂。在國家音樂廳演出前，本齣音樂劇將於雲林率先登場」。

台北愛樂少年樂團成員年齡分布從10歲到18歲，大多為國中生，近年以「帶著樂器去旅行」為題，在劉柏宏與助理指揮游家輔的帶領下，於國內、外各地表演，拓展視野。2016年首赴美國洛杉磯，與樂音合唱團和奧林匹亞青年管弦樂團進行活動交流，並於加州迪士尼樂園演出。

除了葛利格「皮爾金組曲」將融入戲劇、說書與舞蹈呈現以外，上半場則為純音樂會，將演出膾炙人口的莫札特歌劇「魔笛」序曲、比才「法蘭德爾舞曲」，以及貝納特編曲的電影配樂「真善美」組曲。1060104

(中央社)