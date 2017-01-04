飛安排名世界第6 長榮：保持名列前茅

我要評比

德國「航空事故資料評估中心」（JACDEC）近期公布2017年世界安全航空公司排行，長榮航空排名第6。長榮航空回應，將保持飛安成績名列前茅。

德國「航空事故資料評估中心」（JACDEC）近期公布2017年世界安全航空公司排行，針對全球900多家航空公司進行飛安調查，目前已經公布前12名和第58至60名，長榮航空排名第6，華航位居第60位。

對此，長榮航空回應，自2003年以來，屢次獲得JACDEC專業肯定，入選全球前十名最安全航空公司，很高興飛安成績能保持在全球名列前茅，未來會繼續努力，以達成更好的成績。

華航則說，華航近年來在飛安上的努力是有目共睹，未來也將持續引進新機，精進飛安，提供旅客最好的服務。

JACDEC為專業航空安全資料分析機構，每年針對全球各大航空公司最近10年來重大意外事故統計、及過去30年來航機失事件數做評比，並以成立年資、機隊規模做權重調整，評選出60家最安全航空公司。1060104

(中央社)