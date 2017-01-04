印度跨年夜爆大規模性騷擾 警方要查

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印度警方表示，有「可信」證據指出班加羅爾市跨年活動有集體性騷擾女子事件，並已立案調查，這起攻擊事件廣泛引發猛烈怒火。

法新社報導，南部班加羅爾市警官樹德（Prazeen Sood）表示，已立案調查跨年夜有女子遭追趕、碰觸、猥褻與掠劫的指控。

樹德表示，警方檢閱班加羅爾市中心45台監視器後，展開調查。當時約有數百名民眾一同作樂慶祝新年。

社群媒體流傳的影片顯示，有女子高聲哭喊求救。

「班加羅爾鏡報」（Bangalore Mirror）率先報導跨年夜的騷亂，其攝影記者在班加羅爾市商業中心，目擊「群眾大膽騷擾女性」。報導指出，市警至今等待受害人上門報案。

班加羅爾所在地省府官員證實有女性遭到「騷擾」，但他將這起攻擊事件怪罪到「西式服裝」上，引發輿論譁然。班加羅爾為印度科技業重鎮，許多人認為女性在此相當安全。

樹德昨天晚間在推特上連續發文寫道：「如同承諾，我們已找到可信證據…已採取行動登記初步資料報告，調查仍在進行中。」

德國科隆去年新年也發生大規模攻擊女子事件，科隆警方當時也遭譴責未能控制情勢。（譯者：中央社周莉芳）1060104

(中央社)