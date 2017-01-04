雲林縣禽流感 今再撲殺2萬3千隻土雞

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斗南鎮一處土雞場因禽流感被撲殺2萬3000隻土雞。(周麗蘭攝)

繼莿桐鄉大美村上周五撲殺染禽流感肉鴨2681隻，斗南鎮一處土雞場3日也被驗出高病原性禽流感，今天上午雲林縣動植物防疫所撲殺2萬3千多隻紅羽土雞。

防疫所指出，1月1日接獲斗南鎮林姓畜主通報雞隻不明原因異常大量死亡，該所派員至該場進行移動管制並採樣送驗，初篩檢驗報告於3日傍晚出爐，證實呈H5抗原陽性反應。

今天早上採取撲殺清場作業，共計撲殺2萬3千多隻已75日齡的紅羽土雞，並立即打包墊料及飼料，場內外及周邊環境進行清潔消毒及生石灰撒布作業。

農業處表示，連日來氣候不穩定，日夜溫差大，業者若未能自主落實各項生物安全措施，疫情可能有持續發生的風險。

(中時)