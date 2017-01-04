王溢正獲3年複數年約 明年月薪破40萬
Lamigo桃猿今年談薪大致底定，除了最受矚目的王柏融獲得一份5年複數年大約外，先發投手王溢正也獲得3年複數年約，在打者年中繳出亮眼表現的主力後援投手陳禹勳則獲加薪13萬元，全隊主力球員幾乎都被加薪。
受中職整體「投低打高」的現象影響，王溢正去年表現雖然不盡理想，但整季出賽26場、投了134局都是生涯新高，季後他與桃猿2年約到期，球隊也給予加薪肯定，去年月薪28萬的他，再獲得一份3年複數年約，今年月薪38萬元，2018年和2019年月薪分別為42萬元、47萬元。
至於牛棚重要戰將陳禹勳，表現不受「打者年」影響，去年出賽65場，投了66局，拿下4勝4敗、17次中繼成功和11次救援成功，自責分率3成41為生涯新低，新球季月薪從21萬調升至34萬。
其他投手方面，王躍霖月薪從15萬調升至19萬元；洪聖欽月薪也增加2.5萬元來到12萬元；鄭承浩的月薪從8萬調升至9.5萬元；游宗儒月薪維持7萬元。
野手部分，表現現眼的新人朱育賢獲加薪8.5萬元，今年月薪15萬元；陽耀勳月薪從12.5萬加薪至18.5萬；郭嚴文和余德龍月薪都維持平盤，分別為23萬和32萬元；外野手藍寅倫去年因傷只在一軍出賽1場，今年月薪從17萬減為14萬元。
(中時電子報)
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