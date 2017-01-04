謝寧剪紙鋼鐵人代言斗六茂谷柑節 農夫超愛

斗六市茂谷柑節邀請就讀高二的剪紙天才謝寧（中）代言，他一身自己剪出來的鋼鐵人裝，比請藝人還有吸引力。（周麗蘭攝）

謝寧（右二）從小一剪紙到高二，無師自通，也不需打草稿。（周麗蘭攝）

斗六市公所茂谷柑節本周末登場，代言人是就讀高二的剪紙天才謝寧。去年他以一身瓦楞紙打造的蝙蝠俠裝造成轟動，今年他再打造鋼鐵人裝，他一出現就吸睛，做出鋼鐵人標準姿勢，連茂谷柑農都搶著要合影。

就讀明道中學二年級的謝寧，小學時不言詞但時常塗鴉，被校長鄭美女看出他不一樣的天分，父母鼓勵兒子做自己，一剪11年，只要一把剪刀、一張紙，甚麼都剪得出來。

斗六市長謝淑亞惜才，去年起邀他擔任茂谷柑節代言人，讓民眾知道斗六有特產也有天才。謝寧去年用瓦楞紙把自己打扮成蝙蝠俠，也給弟弟剪了小羅賓漢裝，自娛娛人，對觀眾更是驚豔。

今天茂谷柑記者會後，謝寧被抽考剪茂谷柑，毫不猶豫拿起剪刀花不到2分鐘就完成，一路支持兒子的謝媽媽、謝爸爸笑說「應該沒有他剪不出來的」。

「我們幫不了什麼，就是支持他。」謝爸爸說，兒子會的東西他們都不會，他愛看展覽，看完回家就有靈感，達文西、米羅展覽都看過。

謝寧剪紙的天賦渾然天成，不打草稿也沒人教，原本不善與人互動，但剪紙成了他與群眾的橋梁，分享他剪紙的快樂，去年還受邀到少年TED演講。

謝寧說，最難剪的是字，但從來沒有「剪錯」的懊惱，對他來說只有造型不一樣，每一個作品都獨一無二，他真的很愛剪，最近想剪的是可以帶在身上的配件，例如手機。謝寧希望上大學能繼續剪紙，台灣找不到學校就到國外找，目前他已是百貨公司店家的講師。

(中時)