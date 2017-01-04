謝寧剪紙鋼鐵人代言斗六茂谷柑節 農夫超愛
斗六市公所茂谷柑節本周末登場，代言人是就讀高二的剪紙天才謝寧。去年他以一身瓦楞紙打造的蝙蝠俠裝造成轟動，今年他再打造鋼鐵人裝，他一出現就吸睛，做出鋼鐵人標準姿勢，連茂谷柑農都搶著要合影。
就讀明道中學二年級的謝寧，小學時不言詞但時常塗鴉，被校長鄭美女看出他不一樣的天分，父母鼓勵兒子做自己，一剪11年，只要一把剪刀、一張紙，甚麼都剪得出來。
斗六市長謝淑亞惜才，去年起邀他擔任茂谷柑節代言人，讓民眾知道斗六有特產也有天才。謝寧去年用瓦楞紙把自己打扮成蝙蝠俠，也給弟弟剪了小羅賓漢裝，自娛娛人，對觀眾更是驚豔。
今天茂谷柑記者會後，謝寧被抽考剪茂谷柑，毫不猶豫拿起剪刀花不到2分鐘就完成，一路支持兒子的謝媽媽、謝爸爸笑說「應該沒有他剪不出來的」。
「我們幫不了什麼，就是支持他。」謝爸爸說，兒子會的東西他們都不會，他愛看展覽，看完回家就有靈感，達文西、米羅展覽都看過。
謝寧剪紙的天賦渾然天成，不打草稿也沒人教，原本不善與人互動，但剪紙成了他與群眾的橋梁，分享他剪紙的快樂，去年還受邀到少年TED演講。
謝寧說，最難剪的是字，但從來沒有「剪錯」的懊惱，對他來說只有造型不一樣，每一個作品都獨一無二，他真的很愛剪，最近想剪的是可以帶在身上的配件，例如手機。謝寧希望上大學能繼續剪紙，台灣找不到學校就到國外找，目前他已是百貨公司店家的講師。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。