對付北韓 川普袖內4招管用嗎？
美國總統當選人川普20日即將入主白宮，面對北韓最高領導人金正恩新年演說時威脅，射程可達美國的洲際飛彈即將進入試射階段，他周一晚信心滿滿地在推特上表示︰「不可能！」
接著他又提起，中國在協助美國控制北韓，以及這位專制的領導人上，還做得不夠，他寫道：「中國在完全一面倒的貿易上，從美國拿走了大量金錢與財富，可是卻不在北韓事務上幫忙。糟透了！」
CNN指出，若說川普的推特提供了任何蛛絲馬跡，分析家認為，他在北韓事務上已陷入困境。他們說，他若真要阻止金正恩發展洲際飛彈，眼前有四個選擇：
1.影響中國──川普自從贏得美國大選後，起碼提過兩次，說中國雖然身為北韓唯一的盟友，但在控制金正恩政權上，並未盡到本分。然而，分析家說，北京並沒有魔法，同時既沒有意願，也愈來愈無法影響桀驁不馴的北韓。
清華—卡內基全球政策中心的研究員趙通指出，北韓與中國高層交流已中止了一段時間，而北京對無法影響北韓也感到挫折。
趙通認為，川普可能會藉貿易戰，或藉台灣、南海問題與北京對抗，來迫使中國合作。但他指出，這麼做風險很高，並會引起極負面的反應。
首爾延世大學國際關係研究所教授魯樂漢（John Delury）認為，從美中的角度來看，反正美國會直接處理北韓問題，追著平壤問題不放，是高度浪費政治資本與精力的事。
2.加強制裁──趙通認為，加強制裁可能讓強硬的金正恩走極端。
他認為，北韓不會軟化立場。平壤認為，核威懾力對確保國家生存至關重要，唯有他們擁有它後，才會將資源投入經濟。
3.動武──北韓所構成的軍事威脅有多大，還有它會不會真把核彈頭裝上飛彈，都還在未定之天。平壤2016年曾進行了兩次核試，並在陸地與海上進行了一連串飛彈測試。
北韓是進入21世紀後，世上唯一還在測試核武的國家，而這意味要以任何軍事行動除掉金正恩政權，都充滿難以想像的高風險。
要是北韓出擊，韓國是最容易受傷的國家。但美國能對平壤採取的行動並不多，北韓沒有能讓華府驅逐的外交官。 魯樂漢指出，北韓可損失的不多，因此很難制裁。
4.與金正恩談判──川普6月在競選期間曾說，談談有什麼不對，他很樂意邀請金正恩訪問美國。但這番話顯然未經思索，後來他也沒再提過。
但無論是趙通與魯樂漢都認為，要是川普想在北韓問題上有任何進展，這或許是唯一的選項。
魯樂漢指出，川普的直覺很準。不過，他也強調，美國國內輿論或許很難接受，總統與嚴重違反人權的流氓國家領袖會談。然而，行事經常出人意表，不按牌理出牌的川普，或許能再次跌破大家眼鏡。
「你可以想像川普到平壤，」魯樂漢說，「但卻無法想像希拉蕊這麼做。」
趙通指出，北韓自去年10月起，就沒有進行任何挑釁，似乎願意與川普政權往來。他說，川普或許正是那位能阻止北韓獲取打擊美國核武能力的美國總統。
(中時電子報)
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