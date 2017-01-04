對付北韓 川普袖內4招管用嗎？

朝中社12月21日提供的照片顯示，北韓最高領導人金正恩日前指導人民軍各大聯合部隊火箭炮兵連進行射擊比賽。（圖/新華社）

朝中社2016年9月6日提供的照片顯示，北韓最高領導人金正恩前指導人民軍進行彈道火箭發射訓練。（圖/新華社）

美國總統當選人川普20日即將入主白宮，面對北韓最高領導人金正恩新年演說時威脅，射程可達美國的洲際飛彈即將進入試射階段，他周一晚信心滿滿地在推特上表示︰「不可能！」

接著他又提起，中國在協助美國控制北韓，以及這位專制的領導人上，還做得不夠，他寫道：「中國在完全一面倒的貿易上，從美國拿走了大量金錢與財富，可是卻不在北韓事務上幫忙。糟透了！」

CNN指出，若說川普的推特提供了任何蛛絲馬跡，分析家認為，他在北韓事務上已陷入困境。他們說，他若真要阻止金正恩發展洲際飛彈，眼前有四個選擇：

1.影響中國──川普自從贏得美國大選後，起碼提過兩次，說中國雖然身為北韓唯一的盟友，但在控制金正恩政權上，並未盡到本分。然而，分析家說，北京並沒有魔法，同時既沒有意願，也愈來愈無法影響桀驁不馴的北韓。

清華—卡內基全球政策中心的研究員趙通指出，北韓與中國高層交流已中止了一段時間，而北京對無法影響北韓也感到挫折。

趙通認為，川普可能會藉貿易戰，或藉台灣、南海問題與北京對抗，來迫使中國合作。但他指出，這麼做風險很高，並會引起極負面的反應。

首爾延世大學國際關係研究所教授魯樂漢（John Delury）認為，從美中的角度來看，反正美國會直接處理北韓問題，追著平壤問題不放，是高度浪費政治資本與精力的事。

2.加強制裁──趙通認為，加強制裁可能讓強硬的金正恩走極端。

他認為，北韓不會軟化立場。平壤認為，核威懾力對確保國家生存至關重要，唯有他們擁有它後，才會將資源投入經濟。

3.動武──北韓所構成的軍事威脅有多大，還有它會不會真把核彈頭裝上飛彈，都還在未定之天。平壤2016年曾進行了兩次核試，並在陸地與海上進行了一連串飛彈測試。

北韓是進入21世紀後，世上唯一還在測試核武的國家，而這意味要以任何軍事行動除掉金正恩政權，都充滿難以想像的高風險。

要是北韓出擊，韓國是最容易受傷的國家。但美國能對平壤採取的行動並不多，北韓沒有能讓華府驅逐的外交官。 魯樂漢指出，北韓可損失的不多，因此很難制裁。

4.與金正恩談判──川普6月在競選期間曾說，談談有什麼不對，他很樂意邀請金正恩訪問美國。但這番話顯然未經思索，後來他也沒再提過。

但無論是趙通與魯樂漢都認為，要是川普想在北韓問題上有任何進展，這或許是唯一的選項。

魯樂漢指出，川普的直覺很準。不過，他也強調，美國國內輿論或許很難接受，總統與嚴重違反人權的流氓國家領袖會談。然而，行事經常出人意表，不按牌理出牌的川普，或許能再次跌破大家眼鏡。

「你可以想像川普到平壤，」魯樂漢說，「但卻無法想像希拉蕊這麼做。」

趙通指出，北韓自去年10月起，就沒有進行任何挑釁，似乎願意與川普政權往來。他說，川普或許正是那位能阻止北韓獲取打擊美國核武能力的美國總統。

(中時電子報)