馬英九勉青年 可做大官更要做大事
前總統馬英九今天傍晚應邀到銘傳大學台北校區演講，1小時前就有上百位學生排隊進場，他強調自己是晚清劉銘傳的頭號粉絲，鼓勵青年「可以做大官，更要做大事」。
銘傳大學的校名來自晚清台灣巡撫劉銘傳，馬英九今天演講一開始，就對劉銘傳的貢獻和生平倒背如流，從中法戰爭談到建設台灣，從軍事貢獻談到文學長才。
馬英九提到，當時台灣在劉銘傳的建設下，被外國人認為是中國最進步的一省，很多學者也認為劉銘傳的貢獻可以超過鄭成功。馬英九說他做過8年台北市長，是劉銘傳的「頭號粉絲」，對其貢獻知道很多。
馬英九以劉銘傳的事蹟，帶入「可以做大官，更要做大事」的主題。他認為，在台灣現今的社會，不做大官，做大事仍是可能的，但如果有機會做大官，更要做大事。
馬英九今天演講中，一有機會就和現場學生互動、問問題，還說「答對了有獎，答錯了無妨」。他還問現場有多少位大陸學生，約有1/4的人舉手。
馬英九提到自己當總統時的大戰略是「和陸、友日、親美」，和大陸保持和平關係，任內只有甘比亞與台斷交，但甘比亞是隔了2年多才跟大陸建交，最近斷交的聖多美普林西比，則是與台斷交後很快與陸建交，「就是大陸下了功夫的關係。」1060104
(中央社)
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