豬哥亮有時心裡恨 開刀化療喊想活
綜藝天王豬哥亮罹患大腸癌，開刀後接受化療，日前上節目「TVBS看板人物」直喊「我要活」，錄完要住院第5次化療。熬過16年出國深造，現在又生病，坦言有時心裡也很恨。
豬哥亮日前參加「TVBS看板人物」錄影，與主持人方念華聊起「拚命」人生，豬哥亮說，錄影前先去醫院抽血檢查，錄完就要馬上住院接受第5次化療，前幾次化療時體力不夠，身體較辛苦，現在靠意志力，看著親人及兒女，天倫讓他想著「我要活」。
歷經自稱為「出國深造」的16年痛苦生活，豬哥亮從2009年回歸演藝圈後自我反省，非常珍惜現在一切，做節目都不敢放鬆；面臨癌症的生命考驗，豬哥亮不改其志，把握生命每一天，病中也要完成第1次投資自製自演賀歲片「大釣哥」的拍攝與宣傳行程。
豬哥亮坦言有時心裡也很恨，已經痛苦16年，復出第1年就罹患糖尿病；第2年眼睛開刀；第3年碰上大腸癌，但螢光幕前他都藏著、不想讓人知道，當場呼籲觀眾「有病就要看」。
他表示，現在也會鼓勵因大腸癌、挨著痛不敢走路的病友要多走，笑稱「整樓都是同病相憐的大腸癌患友，我去把他們集合，醫院一樓改大腸癌里，我來選里長」。
歌廳秀出身的豬哥亮，喜歡臨場反應，拍戲常不照劇本，剛進演藝圈是從幫劇團拉幕工作做起，幕前台詞都背得起來，但讀書考試永遠背不起來，他認為是老天幫忙，讓他可輕易掌握讓人哭和笑的關鍵點，現在化療沒掉頭髮，還能留這麼長，也是老天賞飯吃，並當場讓方念華揪頭髮。1060104
(中央社)
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