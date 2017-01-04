拒絕酒毒 北檢5日與北市簽合作備忘錄

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台北地檢署今天表示，5日將與台北市政府簽署合作備忘錄，宣示拒絕酒毒、關懷醫療暴力決心。

北檢表示，合作備忘錄的內容主要分為四項，第一，針對酒駕犯轉介戒酒治療、預防再犯，會由北檢針對單純酒駕未肇事，且疑有酒癮問題的酒駕犯，轉介台北市立聯合醫院松德院區做評估，施以自費戒酒治療。

第二，建立藥頭通報機制，預防毒品流入校園；北檢會與北市警察局、教育局合作，請各級學校發現藥頭情資時主動通報，在第一時間阻止毒品流入校園。

第三，檢警一同關懷醫療暴力，聯手維護醫事人員人身安全及保障民眾就醫權益；最後，北檢也將增進檢察官醫療專業知能，建立「醫療專家諮詢服務團隊」，針對醫療糾紛案件，輔以專家介入協助檢察官調查，同時可轉介修復式司法試行方案，建立醫病雙方對話平台。

北檢指出，將與台北市長柯文哲等人，於5日下午14時，在北檢5樓會議室召開「拒絕酒毒、關懷醫暴」記者會，屆時將由北檢檢察長邢泰釗率領各主任檢察官，與柯文哲等人共同簽署合作備忘錄。1060104

(中央社)