日本千葉高校代表訪台 交流外語教學

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(中央社記者邱俊欽桃園4日電）日本千葉縣教育委員會等8所高校代表今天搭機訪台，除了拜會桃園市政府教育局，明天起也將觀摩桃園市大溪高中的外語課程，針對台日雙方的第二外語教學、學生國際交流進行互訪。

桃園市政府教育局今天表示，千葉縣教育委員會由教育次長神子和夫率團，帶領8所高校代表，共12人訪台。千葉縣教育委員會曾在104年率團參訪桃園市高中，對於桃園市學校的教學設備及外語教學課程印象深刻。

教育局長高安邦說，這次千葉縣來訪主要是延續桃園市長鄭文燦所訂定的交流協定，由教育委員會率學校代表來桃園市高中參訪，未來將進行更穩定及長期的交流活動。

千葉縣教育委員會此行除了拜會桃園市政府教育局外，也對桃園市的國際教育發展現況，及補助學校學生進行國際教育的相關規定深感興趣。雙方並對第二外語教學、學生國際交流等交換意見。1060104

(中央社)