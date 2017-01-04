台灣人赴日涉詐欺案 遭強制遣返
日本福岡縣警方上個月查獲數十名台灣人涉嫌從事針對中國大陸的詐欺活動。外交部今天表示，因這些台灣人從事與入境簽證目的不符的活動，日前已遭日本強制遣返。
日媒報導，福岡縣警方上個月查獲2處電話詐欺集團的據點，分別位於福岡縣的古賀市及筑紫野市，有數十名台灣人出入據點，並涉嫌打電話到中國大陸詐財。因日本與中國大陸之間並沒有簽署引渡條約，因此難以在日本立案。
外交部表示，該案經駐福岡辦事處及駐日本代表處警政署派駐人員查報，這數十名台灣人因在日本從事與入境簽證目的不符的活動，已遭強制遣送出境返國。駐日館處未來將與日本警方保持密切聯繫。
外交部說，近期國人在日本涉嫌從事不法活動案件顯著增多，呼籲國人勿抱持僥倖心態在國外從事不法行為。未來也將繼續與各國合作，共同打擊跨國犯罪。1060104
(中央社)
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