失業男冒充中共中紀委人員 詐騙逾百萬
中共厲行反腐，卻被詐騙集團當成行騙幌子。失業男子陳東自稱是中共中紀委工作人員，利用這一「背景」，佯稱幫人解決問題行詐騙之實，詐騙金額達人民幣30餘萬元（近新台幣150萬元）。
紅網報導，陳東近日因犯詐騙罪，被常德市武陵區法院判處有期徒刑5年，並處罰金5萬元。
報導指出，2014年7月，陳東自稱叫「陳明」，是「中共中央紀律檢查委員會第六巡視組組長」，並以該身分結識許姓被害人。
陳東得知許姓被害人的朋友在貴州投資的公司遇到了麻煩，便主動表示可以幫忙疏通關係，並騙取了6萬4000元的「活動經費」。
同年11月，陳東以相同的伎倆騙取魯姓被害人10萬元。經調查，陳東共騙取他人錢財共計30萬1000元。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。