首次化療患者畏懼藥物副作用 成大醫院採「個別化指導」
首次化療患者面對親友口耳相傳的副作用，畏懼服藥者不在少數，連購買健康食品也感到猶豫不決，成大醫院藥劑部「首次化療用藥指導服務」計畫實施兩年多，採個別化用藥指導，有效降低服藥不安，在大腸癌病友調查中，獲得9成9的滿意度。
一名腎功能不佳的病友服用保健食品多時，遭藥師發現該項食品不利於腎功能缺損患者食用。另名罹患慢性急病患者因為開刀住院，未按時回診追蹤、領藥，藥師發現他的糖尿病、心血管疾病未服藥控制已達21天。第3名病人每次化療後打嗝持續1、2天，在藥師建議下，調整藥品後才獲得改善。
成大醫院藥師陳弘益發現很多化療患者經常在親友、病友的口耳相傳中，認為化療藥物有副作用，造成內心不安，改覓坊間號稱有助於癌症治療的健康食品代替。但這些食品部分會與藥物產生交互作用，同樣令病人及家屬存有疑問，對食用與否猶豫不決。
成大醫院「首次化療用藥指導」對象包括門診及住院病人，由男女性個別發生率最高的大腸直腸癌開始執行，再逐步擴展其他癌症患者。其中，大腸直腸癌自103年9月開始至今，已服務798人次。
成大醫院依據病人使用的藥品，給予個人化指導手冊，針對化療帶來的副作用詳細說明，每位病人追蹤3次，以陪伴病人面對化療初期的不適，待病人熟悉副作用與處理模式，再改以電話諮詢服務病人。
成大藥師與醫療團隊統計2年多來的服務效果，大腸直腸癌病友在「降低化療不安」的滿意度高達99.4%，達成「首次化療、藥你安心」的目標。
(中時)
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