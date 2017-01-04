衝火場救人遭控偷金鍊 打火弟兄：心情很悶

警消戴著氧氣瓶、全副武裝衝進火場救人，事後，卻遭屋主懷疑順手摸走金項鍊，不只打火弟兄心情悶、網友也一面倒抨擊「這年頭幫忙救人還要被懷疑！」（曹婷婷翻攝）

辛苦打火救人，竟換來遭控趁火打劫？歸仁區中正南路一段一處民宅，昨晚11時傳出祝火警，現場一度傳出2人受困屋內，大批警消馳援救人脫困，半小時後，控制火勢。事後，屋主遍尋不著10多萬元金鍊，竟在臉書揚言控告打火弟兄趁火打劫，警消士氣受打擊，也感嘆，打火救人10多年，從來沒遇過這種事，但也有熱情民眾跑到歸仁消防分隊貼「消防隊加油」海報打氣。

台南市消防局昨日深夜獲報歸仁區一處民宅後，派遣11部車、27名警消及23名義消救援，現場一度傳出2人受困屋內2樓，消防人員及時搶救，在一片濃煙大火中，順利救出2人，未釀傷亡。但一名自稱「發生大火是我家」葉姓民眾，竟透過歸仁在地臉書社團PO文，「我要控告那些消防人員趁火打劫，因為家裡一條十幾萬的金鍊子不翼而飛」，引來網友熱議，紛紛留言打臉。

台南市消防局第五大隊副大隊長鄭誌峰表示，這種說法，對出勤的消防人員造成嚴重傷害，歸仁消防分打火弟兄坦言，心情很悶，鄭誌峰說，服勤10多年不曾遇過這種事。他說，第一時間人命搶救優先，且火場溫度高達600度以上，放在桌櫃等處的金鍊子，有可能因此被燻黑讓屋主一時間找不到，警消已請屋主再仔細找尋，也希望如有找到金鍊，「能還消防人員清白」。

PO文屋主也有話說，她說，金鍊是兒子辛苦存錢買的，「捨不得就這樣不見！」她說，承租該透天厝8、9年，起火位置在2樓房間靠陽台處，但3子失竊金鍊放在未遭火舌波及的後方房間電腦桌上，因火場只有一條出入口，才會「合理懷疑」，也已向警方報案。

(中時)