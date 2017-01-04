法籍男皮夾遺落計程車 熱心女警迅速找回

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潘姓男子開心尋回皮夾，並感謝員警熱心協助。(林郁平翻攝)

一名法籍潘姓男子昨日凌晨心急如焚到信義分局五分埔派出所報案，潘男表示，剛才搭乘計程車時不慎將皮夾遺留在車上，因為重要證件、現金等都在裡面，希望警方能協助找尋。

女警羅于喨以流利英文詢問潘男上下車時間、地點及行車路線，並著手調閱監視器畫面，經根據潘男提供的計程車車型，終於在6分鐘內找到該輛計程車，並聯繫司機將皮夾歸還到派出所。

潘男對自己疏忽感到抱歉，看到警方如此細心且積極協助調閱監視器畫面，非常感動，開心稱讚警方高效率，讓他能在短時間內迅速找回失物。

(中時)