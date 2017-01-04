一例一休 藍中常委：對勞資是浩劫

一例一休上路引發爭議，中國國民黨中常委侯彩鳳認為是錯誤政策，對勞資都是浩劫；國民黨中常委劉大貝也認為，民進黨民粹治國，一例一休對經濟將造成無以彌補的傷害。

行政院長林全日前接受媒體專訪指出，「修勞動基準法目的是減少勞工工時，但不可能不付出社會代價，漲價也是必然結果」，今天在國民黨中常會引發討論。

國民黨中常委楊瓊瓔表示，政府應照顧勞工，林全卻說，因為要顧勞工，所以漲價是必然的，這對勞工並不公平，也是不負責任的作為；一例一休造成各界恐慌，她建議國民黨組成專案小組，提出因應方案交全民公決。

中常委侯彩鳳也說，一例一休是錯誤政策，對資方與勞方都是浩劫，勞方未蒙其利先受其害，且導致萬物齊漲。

中常委沈慶光認為，一例一休上路，造成勞工、資方及社會大眾「三輸」局面。

中常委劉大貝表示，民進黨以民粹、選票考量治國，暴露政客的野心。一例一休對台灣經濟將造成無以彌補的傷害，未來台灣經濟，將出現高通貨膨脹、高失業率、稅率提高、勞工薪資降低、經濟成長率降低的「三高兩低」現象。1060104

(中央社)