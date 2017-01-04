物價喊漲 彭淮南：通膨在可接受範圍

中央銀行總裁彭淮南今天表示，台灣物價上漲率低且穩定，據推估今年通貨膨脹率在1.26％至1.46％之間，在可接受範圍內，通膨壓力相當溫和。

行政院下午舉行「行政院對當前物價問題回應記者會」，行政院發言人徐國勇主持，行政院副院長林錫耀、經濟部長李世光、勞動部長郭芳煜、中央銀行總裁彭淮南、主計總處主計長朱澤民、公平會副主委邱永和、國發會副主委龔明鑫出席。

彭淮南表示，近年來台灣物價上漲率低且穩定，低是指台灣物價上漲率低於多數國家，穩定是指每年物價上漲率波動幅度很小。國內外主要研究機構預測台灣今年通貨膨脹率還是相當低，國內6家機構預測值的中位數字是1.06%。

彭淮南表示，去年底勞基法實施後，勞動條件有所改善，但企業薪資成本可能增加，在企業合理反映成本、調整價格下，根據中華經濟研究院估計，今年消費者物價指數（CPI）年增率將增加0.2至0.4個百分點。

他表示，把國內機構預測值的中位數字1.06%，加上0.2至0.4個百分點，代表今年通膨率可能是1.26%至1.46%之間，還是在可以接受的範圍內。「這是非常不錯的物價水準」，很多國家目標都是2％以下，假如說可以維持在1.26%至1.46％，物價是相當合理。

彭淮南也指出，國內外主要機構預測台灣今年經濟成長率平均數字是1.75%，可以知道台灣實際產出還是遠低於潛在GDP。

他表示，國內需求和緩，因此通膨壓力相當溫和。希望企業調整價格能夠合理反映成本，政府相關單位已注意物價變化，央行會密切注意物價發展情勢，必要時不排除採取妥適因應措施。

朱澤民表示，中經院估計今年CPI年增0.2至0.4個百分點，主計總處估計0.3個百分點。影響較大的是個人服務業、休閒產業、汽車維修業，另外影響較大的是外食消費者。

邱永和表示，這次一例一休實施，公平會啟動防制人為操縱物價的專案小組，持續關注重要民生物資價格上變化，倘若發現相關業者藉機聯合抬價，違背公平交易法而有明確事證，會加以嚴處。

他表示，業者因應一例一休，反映成本各自調整價格，公平會還是會尊重市場機制。呼籲廠商不要藉機聯合漲價，公平會將嚴密監控。目前了解餐飲業價格的漲價幅度和品項沒有一致性，看不到有聯合漲價的行為架構，將持續觀察。1060104

(中央社)