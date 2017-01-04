贈雙輪椅復康巴士 侯友宜盛讚

國際同濟會台灣總會北二區前主席林湯菊子今天捐贈新北市府1輛180萬元的雙輪椅座位復康巴士。副市長侯友宜說，雙乘座位能更有效率服務身障民眾。

林湯菊子表示，他曾擔任中和區泰安里長、2屆市民代表、老人會長等，自認人生以服務為目的，看到政府正在推動長照，許多中風失能的長者出門不便，必須依賴復康巴士接送，卻時常要和身障者搶著預約，因此與兒子商量後，決定捐贈可搭乘雙輪椅的復康巴士，希望能服務更多人。

「愛最大的力量就是給予」，侯友宜說，同濟會自民國99年至今已捐了5輛復康巴士，加上這次捐贈的第6輛，新北市已有409輛復康巴士，但新北市有16萬名的身障者，以及越來越多的失能長輩，復康巴士仍然供不應求。

侯友宜說，林湯菊子捐贈的這輛復康巴士，一次可搭乘2位身障者，卻只要1位司機，在一例一休實施後，司機越來越難找的情況下，的確是非常溫馨的善舉。1060104

(中央社)