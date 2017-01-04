高鐵10周年辦捐血活動 台北站站長帶頭捐

高鐵台北站陳熙民站長(右6)率領車站同仁參與捐血活動。(圖／台灣高鐵提供)

台灣高鐵即將通車營運屆滿10周年，高鐵為落實企業社會責任，今(4)日在沿線各車站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，一日募得1萬1千5百c.c.熱血。

高鐵表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」自2012年推出以來，今年首度在台北站舉辦，並在高鐵台北站站長陳熙民的號召下，包括副站長、車站督導與站務員等多位車站服務人員均自動自發響應，力挺這次捐血活動。

自上午9點半起，共有33位高鐵員工及過往旅客熱情響應，募得46袋熱血，展現高鐵人的熱血愛心，傳遞台灣高鐵「高速傳愛」的精神給需要幫助的人。過往民眾及旅客同樣愛心不落人後，紛紛熱情挽袖捐血，以實際行動表達對社會的關懷，總計全天共募得熱血1萬1千5百CC。

今年高鐵特別與北、中、南三地捐血中心合作，在沿線11個車站及高鐵總公司，巡迴舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，從去年11月18日開始，目前已在高鐵新竹、彰化、桃園、嘉義、左營、台南、雲林以及台北等8站先後舉辦，共計411人挽袖相挺，募得575袋熱血。

為感謝民眾熱情響應，高鐵更特別致贈每位捐血人一本「高鐵多功能便利筆記本」，感謝他們的慷慨善舉，希望讓捐血人在每次使用的時候，都能留下充滿愛心的回憶。

台灣高鐵「寒冬送暖 捐血傳愛」活動今年已邁入第5年，累計至2016年止，已有2千4百多人熱情參與，共募集到超過3千袋熱血，為社會盡一份心力。

(工商)