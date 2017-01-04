高鐵10周年辦捐血活動 台北站站長帶頭捐
台灣高鐵即將通車營運屆滿10周年，高鐵為落實企業社會責任，今(4)日在沿線各車站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，一日募得1萬1千5百c.c.熱血。
高鐵表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」自2012年推出以來，今年首度在台北站舉辦，並在高鐵台北站站長陳熙民的號召下，包括副站長、車站督導與站務員等多位車站服務人員均自動自發響應，力挺這次捐血活動。
自上午9點半起，共有33位高鐵員工及過往旅客熱情響應，募得46袋熱血，展現高鐵人的熱血愛心，傳遞台灣高鐵「高速傳愛」的精神給需要幫助的人。過往民眾及旅客同樣愛心不落人後，紛紛熱情挽袖捐血，以實際行動表達對社會的關懷，總計全天共募得熱血1萬1千5百CC。
今年高鐵特別與北、中、南三地捐血中心合作，在沿線11個車站及高鐵總公司，巡迴舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，從去年11月18日開始，目前已在高鐵新竹、彰化、桃園、嘉義、左營、台南、雲林以及台北等8站先後舉辦，共計411人挽袖相挺，募得575袋熱血。
為感謝民眾熱情響應，高鐵更特別致贈每位捐血人一本「高鐵多功能便利筆記本」，感謝他們的慷慨善舉，希望讓捐血人在每次使用的時候，都能留下充滿愛心的回憶。
台灣高鐵「寒冬送暖 捐血傳愛」活動今年已邁入第5年，累計至2016年止，已有2千4百多人熱情參與，共募集到超過3千袋熱血，為社會盡一份心力。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。