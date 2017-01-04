推廣閱讀 淡水國中學生夜市闖關收服鬼怪妖神
新北市淡水國中為推廣閱讀，今（4日）舉辦七年級古文及英文闖關活動，由老師自編晨讀的古文和英語閱讀內容結合教師自製夜市遊戲，展現創意活動，以九宮格、彈珠臺、套圈圈、高爾夫球、拼盤、請你跟我這樣做，並結合平板電腦，讓學生動腦也動手，在遊戲中學習。
古文闖關加入夜市遊戲的趣味互動，而且這些器具都是學校老師自己ＤＩＹ做出來的。如古文朗讀關卡使用立架式九宮格，讓學生投擲號碼，選取題目；古文配對則由設備組長自製的彈珠台、高爾夫球台、九宮格跳房子等3種選題類型讓學生闖關；古文文意部分則讓學生套圈圈選題，將夜市趣味活動搬進校園，讓學生在遊戲中學習。
英文方面則有單字拼盤、句子朗讀、請你跟我這樣做，再加上神秘關卡，總計有七大關等著學生來挑戰。
淡水國中國文科教師江亞竺說，她已連續3學期負責編纂古文閱讀教材與設計闖關內容，知道有趣的故事對學生的吸引力，只是礙於文言文對學生造成一定的難度與畏懼，因此在挑選篇目上，都盡量選擇精彩且富有劇情張力的內容，先引起學生興趣，再慢慢培養學生閱讀理解能力與信心。
她說，以這學期為例，在篇目的挑選上，特別從《搜神記》、《子不語》、《幽明錄》等書中挑選短文，讓學生於鬼怪故事中感受趣味，進而親近古文，未來也將擴大學生視野與見識，網羅各題材的古文。
負責統籌整個闖關活動的張吉利組長說，淡水國中推廣閱讀不餘餘力，先前的好口碑，讓許多老師主動詢問以及加入協助，這是營造校園師生共讀和閱讀環境的好開端，希望未來能把閱讀活動擴大，結合更多的領域，落實多元學習評量，並帶動全校師生快樂學習及成長，淡水國中推行閱讀內容豐富又精彩，學生展現創意及團隊的學習力量過關，每每是學生最期待的期末活動。
(中時)
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