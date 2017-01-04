暗示關穎懷二胎？友人合照比這手勢引聯想
藝人關穎2013年和老公朱志威結婚，去年5月產下愛女「C.C.」後，即減少公開活動，把生活重心放在家庭，不時就在網上分享一家人生活點滴，近日她貼出與友人的聚會照，但對方的一個拍照手勢，不禁讓外界聯想難道關穎懷了第二胎？
關穎日前在Instagram分享和一群友人的聚餐照，除了朋友們在底下熱議每道佳餚，其中，一張她和女性友人的合照，更是引發高度關注，照片中，對方把手放在她的肚子前比出「YA」手勢，疑似有暗示意味，不免引來大家紛紛留言詢問「是不是二胎了啊？」，關穎對網友的猜測則沒多作回應。
而據《聯合報》報導，關穎經紀人柴曉倩否認關穎懷孕傳言，表示昨天才和對方見過面，若真有喜她一定會知道，認為友人應只是一時興起才擺出此動作，沒任何特別意思。
(中時電子報)
關鍵字：關穎
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