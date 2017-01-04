老鼠偷吃有機哈蜜瓜 先餵飽牠讓「嘴下留瓜」
屏東內埔果農邱孟賢種植有機哈蜜瓜，為了堅持品質一株瓜苗只留一顆瓜，並詳細記錄生長履歷，只求種出最好吃的哈蜜瓜。但有機種植不易，無法噴灑農藥防病蟲害，還得天天和偷吃瓜的老鼠奮戰，最慘的紀錄是種植300株瓜苗只成功5株。
邱孟賢種植的是日本阿露斯品種哈蜜瓜，一年可收成2次，為了種出高品質瓜，他每株只留1顆哈密瓜。他事必恭親，除一株株授粉外，也記錄生長整個周期，並在每顆哈密瓜掛上名牌，預估採收期。
為了防止病蟲害，他耗資百萬搭設網室，但仍抵擋不住病蟲的入侵，甚至連老鼠都聞香而來，鑽進網室大啖甜美的瓜。他說哈蜜瓜最怕蔓割病、露菌病及白粉病等，尤其是蔓割病一染上就沒救了，一般農民可用農藥防治，他卻只能靠運氣。
除了病蟲害外，老鼠更是大天敵，他在網室四周用塑膠片圍矮牆，放置捕鼠器、粘鼠板，甚至養貓，老鼠仍鑽進網室偷吃瓜，最後他切水果放在哈蜜瓜旁，先餵飽老鼠，終於才讓老鼠「嘴下留瓜」。
邱孟賢也堅持瓜一定要長到1.5公斤以上才採，他並研發了木製禮盒，走精緻高級路線，並打造「特瑪多有機農園」品牌自產自銷，希望搶攻頂級市場。不過有機的路太難走，這幾年他的瓜產量不如預期，也讓他閃過放棄的念頭。不過他認為友善農地、吃得健康很重要，所以仍咬牙苦撐，堅持做對的事。
(中時)
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