手段高超！日本「分手公司」讓對象和平分手
發現另一半疑似出軌後，除了找徵信社調查，現在日本多了一種選擇「分手公司」。「分手公司」專門設計各種分手方法，宣稱能讓顧客的另一半和外遇對象和平分手。
根據日本網站「アベマタイムズ」報導，「分手公司」（別れさせ屋）的特色是製造「和平分手」，幫助人們「自願性」的解除婚姻或戀愛關係。許多妻子會雇用分手公司，讓丈夫與其外遇對象分手。
首先，分手公司會調查丈夫外遇對象的生活習慣、行為模式等，並擬定計畫，派工作人員接近這位外遇對象。等雙方成為朋友後，再由工作人員介紹給另位男工作人員認識，並開始追求外遇對象，最終使外遇對象與顧客的丈夫分手。
化名為水澤的工作人員，已有9年資歷，她表示，要先了解對方的喜好、興趣，再投其所好成為朋友，「在過程中，盡量別把這件事看成工作。」，她透露除了男女關係外，有時也會協助讓被「算命師」洗腦的人清醒。
然而分手公司的所費不貲，1名女顧客請求分手公司使其丈夫與外遇對象分手，計畫共進行了5個半月，共花費180萬日圓，最後計畫成功並使顧客與丈夫感情更加升溫。
(中時電子報)
文章來源：アベマタイムズ
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