嬰兒冠雙親母系姓氏 墨西哥首例
墨西哥北部的公共登記處官員表示，該國第1個以雙親的母系姓氏命名的嬰兒已完成登記。
拉丁美洲的傳統是給嬰兒2個姓氏，一是父親的姓，其次是母親的父系姓氏。
所以，由父親荷塞‧龔薩雷茲‧狄艾戈（Jose Gonzalez de Diego）與母親艾莉西亞‧維拉‧茲博哈樂思卡（Alicia Vera Zboralska）生下的嬰兒芭芭拉（Barbara），其全名正常來說應是芭芭拉‧龔薩雷茲‧維拉（Barbara Gonzalez Vera），省卻了雙親的母系姓氏。
但為了榮耀母系，這對夫婦打官司獲得勝訴，得以將孩子命名為芭芭拉‧狄艾戈‧茲博哈樂思卡（Barbara de Diego Zboralska）。
北部新利昂州（Nuevo Leon）的公共登記處處長瓜哈爾多（Raul Guajardo）今天表示，這是首例，「這樣的登記不會發生在世界上任何其他地方」。（譯者：中央社蔡筱穎）1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。