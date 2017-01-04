嬰兒冠雙親母系姓氏 墨西哥首例

我要評比

墨西哥北部的公共登記處官員表示，該國第1個以雙親的母系姓氏命名的嬰兒已完成登記。

拉丁美洲的傳統是給嬰兒2個姓氏，一是父親的姓，其次是母親的父系姓氏。

所以，由父親荷塞‧龔薩雷茲‧狄艾戈（Jose Gonzalez de Diego）與母親艾莉西亞‧維拉‧茲博哈樂思卡（Alicia Vera Zboralska）生下的嬰兒芭芭拉（Barbara），其全名正常來說應是芭芭拉‧龔薩雷茲‧維拉（Barbara Gonzalez Vera），省卻了雙親的母系姓氏。

但為了榮耀母系，這對夫婦打官司獲得勝訴，得以將孩子命名為芭芭拉‧狄艾戈‧茲博哈樂思卡（Barbara de Diego Zboralska）。

北部新利昂州（Nuevo Leon）的公共登記處處長瓜哈爾多（Raul Guajardo）今天表示，這是首例，「這樣的登記不會發生在世界上任何其他地方」。（譯者：中央社蔡筱穎）1060104

(中央社)